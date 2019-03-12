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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Suskunluğunu bozdu

Suskunluğunu bozdu

’ın Senegelli yıldızı Badou Ndiaye 5 maç aradan sonra ligdeki ikinci golünü attı.

Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, maçında ligdeki ikinci golünü kaydetti. Bu sezon 17'inci lig maçına çıkan Ndiaye, en son 19 Ocak'taki 6-0 biten A.Gücü maçında rakip fileleri havalandırmıştı. , Alanya, , Akhisar ve maçlarında de gol atabilen, ne de asist yapabilen Badou Ndiaye; dün akşam takımının üçüncü, kendisinin de ligdeki ikinci golünü filelerine gönderdi. Ndiaye'nin bu sezon 3 de asisti bulunuyor.
  1. 12.3.2019
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