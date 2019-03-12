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12 Haziran 2019, Çarşamba
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artık yabancı değil

Galatasaray artık yabancı değil

Sarı-kırmızlı takım bir aydır 11 yabancı ile sahaya çıkmayı unuttu.

, 10 Şubat'ta Stadı'nda 'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 11 yabancı ile çıktığı için yoğun eleştiri almıştı. O tarihten bu yana Galatasaray çıktığı dördüncü maçına da 11 yabancı ile çıkmadı
  1. 12.3.2019
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