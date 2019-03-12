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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Yenilmezlik serisi sürüyor

Yenilmezlik serisi sürüyor

'de 11 maçtır yenilmeyen (7 galibiyet, 4 beraberlik), ile birlikte devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip iki takımdan biri.

bu süre içinde , , Alanya ve 'la berabere kalırken; Sivas, A.Gücü, , , , Akhisar ve 'yı mağlup etti.
  1. 12.3.2019
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