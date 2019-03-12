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12 Haziran 2019, Çarşamba
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‘devam’ dedi

Martin Linnes ‘devam’ dedi

, ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Linnes'in 950 bin euro'luk yıllık ücretine az da olsa bir zam yapılacağı öğrenilirken, başarılı sağ bekin rakam konusunda sıkıntı yaratmadığı öğrenildi. 'in gelmesiyle birlikte performansını da yükselten , dün akşam da 75'inci dakikada Emre Taşdemir'in yerine oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon G.Saray formasıyla bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı.
  1. 12.3.2019
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