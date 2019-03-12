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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Başkan Cengiz locadan izledi

Başkan Cengiz locadan izledi

'u ağırlayan 'da Başkan , cezası olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı.

Değişen yönetmeliğe göre kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmuyor. Cengiz'in yanında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.
  1. 12.3.2019
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