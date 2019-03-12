6 hafta sonra coştu
Galatasaray'da Onyekuru, 19 Ocak’ta Ankragücü’ne hat-trick’i sonrası Antalya’ya 2 gol attı.
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig takımı Everton'dan kiraladığı Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Antalyaspor karşılaşmasında uzun süren sessizliğini 2 golle bozdu. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının ortalarına doğru müthiş bir form yakalayan Onyekuru, son dönemde ise sarı-kırmızılılara skor katkısında bulunamamıştı. Sergilediği bu performansıyla eleştirilerden nasibini alan 21 yaşındaki sol açık, Akdeniz ekibi karşısında hünerlerini sergiledi ve kritik maçtaki farklı galibiyette büyük bir pay sahibi oldu. Süper Lig'de 6 hafta sonra golle buluşan Onyekuru, en son 19 Ocak'ta oynanan ikinci yarının açılış maçında gollerle coşmuştu. Ankaragücü'ne karşı kazanılan 6-0'lık farklı zaferde hat-trick yapmıştı. Sarı-kırmızılılara bu sezon 32 maçta 11 gol, 2 asistlik bir katkı sağlayan genç futbolcu, takımda istatistiklere de damgasını vurdu. Yetenekli forvet, Cimbom'da gol sayısında çift hanelere ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.
AVRUPA KULÜPLERİ ONUN İÇİN SIRAYA GİRDİ
Antalyaspor zaferinin kahramanlarından Henry Onyekuru, Avrupa'nın gözde kulüpleri tarafından takip edilmeye devam ediliyor. İngiliz spor portalı Teamtalk, Nijeryalı yıldız için Everton'ın 20 milyon pound civarında bir bedel belirleyeceği öne sürüldü. Başta PSG olmak üzere Napoli, Marsilya, Monaco, Dortmund ve Sevilla'nın 21 yaşındaki sol açıkla ilgilendiği belirtildi. Everton, Galatasaray'ın satın alma opsiyonu teklifini reddetmiş, 25 milyon euro bonservis belirlemişti.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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