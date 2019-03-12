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12 Haziran 2019, Çarşamba
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6 hafta sonra coştu

6 hafta sonra coştu

'da Onyekuru, ’ta Ankragücü’ne hat-trick’i sonrası ’ya 2 gol attı.

'ın takımı Everton'dan kiraladığı Nijeryalı yıldızı , karşılaşmasında uzun süren sessizliğini 2 golle bozdu. Spor Toto 'de ilk yarının ortalarına doğru müthiş bir form yakalayan Onyekuru, son dönemde ise sarı-kırmızılılara skor katkısında bulunamamıştı. Sergilediği bu performansıyla eleştirilerden nasibini alan 21 yaşındaki sol açık, ekibi karşısında hünerlerini sergiledi ve kritik maçtaki farklı galibiyette büyük bir pay sahibi oldu. Süper Lig'de 6 hafta sonra golle buluşan Onyekuru, en son 'ta oynanan ikinci yarının açılış maçında gollerle coşmuştu. Ankaragücü'ne karşı kazanılan 6-0'lık farklı zaferde hat-trick yapmıştı. Sarı-kırmızılılara bu sezon 32 maçta 11 gol, 2 asistlik bir katkı sağlayan genç futbolcu, takımda istatistiklere de damgasını vurdu. Yetenekli forvet, Cimbom'da gol sayısında çift hanelere ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

AVRUPA KULÜPLERİ ONUN İÇİN SIRAYA GİRDİ
Antalyaspor zaferinin kahramanlarından Henry Onyekuru, Avrupa'nın gözde kulüpleri tarafından takip edilmeye devam ediliyor. İngiliz spor portalı Teamtalk, Nijeryalı yıldız için Everton'ın 20 milyon pound civarında bir bedel belirleyeceği öne sürüldü. Başta olmak üzere , Marsilya, Monaco, Dortmund ve Sevilla'nın 21 yaşındaki sol açıkla ilgilendiği belirtildi. Everton, Galatasaray'ın satın alma opsiyonu teklifini reddetmiş, 25 milyon euro bonservis belirlemişti.

  1. 12.3.2019
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