Fatih Terim: "İkinci yarı şov yaptık"
“İlk yarı 1-0 önde olmamıza rağmen iyi değildik. 2. yarı daha iyi oynadılar, zevk de aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında her iki yarıda farklı bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Fatih Terim, "3 puan aldığımız için çok mutluyum. İlk yarı sonuna baktığımızda 1-0 önde olmamıza rağmen çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. 1-2 tane Muslera'nın çıkardığı top var. 2. yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz, daha iyi oynadılar, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" dedi. Muslera'nın performansına ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu arada Antalyaspor çok da tehlikeli oldu ama kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi. Onun için de çok sevindim. Teslim olmadığımız süre içerisinde takımımızın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Teslim olmadığımız takdirde, her zaman, her tarafta oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Eleştirilerin odağındaki Diagne'nin gol atmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Büyük takımda beklentisi yüksek oynamak kolay değildir. Gol için alınmış ve atamamışsanız, baskı altında kalırsınız, bu da kolay değil. Belki şu anda daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncu ile önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın, atmadığı zaman baskı olacak, çünkü büyük takımda. Onun için de çıkarmadım. Çıkaracaktım da Ndiaye'nin de sarısı aklıma geldi. Attığına da sevindim. Kolay bir şey değil, gelip Ocak ayında adapte olmak. Seyirci bekliyor, basın bekliyor, bir ülke bekliyor. İnşallah bundan sonra da atar" diye konuştu.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Fatih Terim: "İkinci yarı şov yaptık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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