Fatih Terim: "İkinci yarı şov yaptık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında her iki yarıda farklı bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Fatih Terim, "3 puan aldığımız için çok mutluyum. İlk yarı sonuna baktığımızda 1-0 önde olmamıza rağmen çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. 1-2 tane Muslera'nın çıkardığı top var. 2. yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz, daha iyi oynadılar, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" dedi. Muslera'nın performansına ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu arada Antalyaspor çok da tehlikeli oldu ama kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi. Onun için de çok sevindim. Teslim olmadığımız süre içerisinde takımımızın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Teslim olmadığımız takdirde, her zaman, her tarafta oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Eleştirilerin odağındaki Diagne'nin gol atmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Büyük takımda beklentisi yüksek oynamak kolay değildir. Gol için alınmış ve atamamışsanız, baskı altında kalırsınız, bu da kolay değil. Belki şu anda daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncu ile önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın, atmadığı zaman baskı olacak, çünkü büyük takımda. Onun için de çıkarmadım. Çıkaracaktım da Ndiaye'nin de sarısı aklıma geldi. Attığına da sevindim. Kolay bir şey değil, gelip Ocak ayında adapte olmak. Seyirci bekliyor, basın bekliyor, bir ülke bekliyor. İnşallah bundan sonra da atar" diye konuştu.