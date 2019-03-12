Sarı-kırmızı şov

Galatasaray taraftarı şampiyonluk yarışındaki kritik maçta, takımını yalnız bırakmadı. Hafta içi ve geç saat olmasına rağmen yaklaşık 33 bin sarı-kırmızılı futbolsever, tribünleri doldurdu. Türk Telekom Stadyumu çevresindeki yoğun trafik tribünleri etkiledi ve yer yer boşluklar olmasına rağmen 90 dakika susmadan tezahüratlarıyla stadı inleten sarı-kırmızılılar, farklı Antalyaspor zaferini doyasıya kutladı. Karşılıkla "sarı-kırmızı şampiyon" tezahüratları yapan taraftarlar, karşılaşma sonunda da farklı zaferi saha ortasında toplanan futbolcularla birlikte kutladı.