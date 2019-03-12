Sarı-kırmızı şov
Tribünlerdeki 33 bin Galatasaray taraftarı farklı zaferi doyasıya kutladı.
Galatasaray taraftarı şampiyonluk yarışındaki kritik maçta, takımını yalnız bırakmadı. Hafta içi ve geç saat olmasına rağmen yaklaşık 33 bin sarı-kırmızılı futbolsever, tribünleri doldurdu. Türk Telekom Stadyumu çevresindeki yoğun trafik tribünleri etkiledi ve yer yer boşluklar olmasına rağmen 90 dakika susmadan tezahüratlarıyla stadı inleten sarı-kırmızılılar, farklı Antalyaspor zaferini doyasıya kutladı. Karşılıkla "sarı-kırmızı şampiyon" tezahüratları yapan taraftarlar, karşılaşma sonunda da farklı zaferi saha ortasında toplanan futbolcularla birlikte kutladı.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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