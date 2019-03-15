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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Yaz dönemi de hareketli gececek

Yaz dönemi de hareketli gececek

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapan ’da ön libero ve sol kanat boşalacak.

yönetimi, teknik direktör 'in isteğiyle devre arasında forvet ve stoper işini çözdü. Hem de stopere 3 isim, forvete de 2 isim birden alarak. Ama yaz aylarında yönetimi yine yoğun bir mesai bekliyor. Öncelik kiralık sözleşmesi bitecek Ndiaye ile Onyekuru'nun yerlerine gelecek isimlerde...

KALECİ DE LAZIM
Az da olsa Badou Ndiaye'nin yeniden kiralanma ihtimali var ama bu formuyla Onyekuru'nun devam etme şansı ortadan kalktı. O nedenle sol kanada bir isim alınacak. 8 numara konusu ise kulübü zorlayacak. Aynı şekilde Muslera'nın yanına bir yedek kalecide zorunluluk gibi duruyor.

BU sezon toplamda 25 maça çıkan Ndiaye takımına 2 gol, 4 asistlik katkı yapabildi. 28 yaşındaki futbolcunun performansı eleştiri alırken Terim'in Ndiaye'yi yeniden kiralama konusunda şimdilik kararsız olduğu belirtiliyor.

Badou Ndiaye'yi 'den 750 bin euro'ya kiralayan Galatasaray, Senegalli futbolcuya ise yıllık 2.7 milyon euro ödeyecek.

  1. 15.3.2019
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