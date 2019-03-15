Ömürlük imza - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ömürlük imza

Ömürlük imza

Ömürlük imza

Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da 'da devam edecek.

'nın, ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da imzası bir ömürlük olacak gibi görünüyor. Performansı zaman zaman eleştirilse de ligin en iyileri arasından yer almayı başaran Uruguaylı kaleci şimdiye kadar , , Arjantin ve 'dan olmak üzere pek çok teklif aldı. AYRILMAYI hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.

İkinci yarının en iyisi Muslera


HOCASI TAFFAREL

'da çok mutlu olan ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a kaleci antrenörü olarak hizmet etmek isteyen Muslera, Taffarel'den eğitim almaya başladı bile... Başarılı eldiven, idmanlarda Taffarel'den sadece kalecilik konusunda değil, kaleci antrenörlüğü konusunda da destek alıyor.

Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.

  1. 15.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömürlük imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN