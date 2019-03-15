Ömürlük imza
Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da devam edecek.
Fernando Muslera'nın, Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da imzası bir ömürlük olacak gibi görünüyor. Performansı zaman zaman eleştirilse de ligin en iyileri arasından yer almayı başaran Uruguaylı kaleci şimdiye kadar İngiltere, Fransa, Arjantin ve Brezilya'dan olmak üzere pek çok teklif aldı. AYRILMAYI hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.
HOCASI TAFFAREL
İstanbul'da çok mutlu olan ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a kaleci antrenörü olarak hizmet etmek isteyen Muslera, Taffarel'den eğitim almaya başladı bile... Başarılı eldiven, idmanlarda Taffarel'den sadece kalecilik konusunda değil, kaleci antrenörlüğü konusunda da destek alıyor.
Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.
- 15.3.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Ömürlük imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.