Ömürlük imza

Fernando Muslera'nın, Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da imzası bir ömürlük olacak gibi görünüyor. Performansı zaman zaman eleştirilse de ligin en iyileri arasından yer almayı başaran Uruguaylı kaleci şimdiye kadar İngiltere, Fransa, Arjantin ve Brezilya'dan olmak üzere pek çok teklif aldı. AYRILMAYI hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.



HOCASI TAFFAREL



İstanbul'da çok mutlu olan ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a kaleci antrenörü olarak hizmet etmek isteyen Muslera, Taffarel'den eğitim almaya başladı bile... Başarılı eldiven, idmanlarda Taffarel'den sadece kalecilik konusunda değil, kaleci antrenörlüğü konusunda da destek alıyor.



Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.