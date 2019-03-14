Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı! Nagatomo... – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Kagawa, Japonya 'na çağrıldı! Nagatomo...

Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı! Nagatomo...

'nın ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna 'ta oynayan çağrılırken, sakatlığı süren ise davet edilmedi.

'nın ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna 'ta oynayan çağrılırken, sakatlığı süren ise davet edilmedi.

Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.

Japonya, Kirin 'nda 22 Mart'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.
  1. 14.03.2019
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