Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı! Nagatomo...
Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.
Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.
Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.
- 14.03.2019
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Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı! Nagatomo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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