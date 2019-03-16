Erman Toroğlu: "Pozisyon kırmızı!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, Yasin Öztekin'in Quaresma'nın ayağına bastığı pozisyonla ilgili " Bakın krampondan çimler fırlıyor darbeden dolayı... Yapma abi profesyonelsiniz... Pozisyon kırmızı." ifadelerini kullandı.
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