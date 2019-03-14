Onyekuru için Everton'dan açıklama – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Onyekuru için Everton'dan açıklama

Onyekuru için Everton'dan açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru için İngiliz ekibi Everton'dan açıklama geldi.

Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton kulübünden yıldız isimle ilgili bir açıklama yapıldı.

Everton teknik direktörü Marcos Silva, Onyekuru'nun Galatasaray'daki durumu hakkında konuştu, 21 yaşındaki oyuncuyu sürekli olarak takip ettiklerini belirten Silva "Onyekuru, Everton kulübünün gelecek planları arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Her kiralık futbolcumuzda olduğu gibi, onun da oynadığı maçları elbette izliyoruz. Gelişimini ve performansını dikkatle takip ediyoruz" diyen Marcos Silva, Nijeryalı oyuncunun daha önce 'de oynamasına engel olan çalışma izniyle ilgili pürüzleri gelecek sezon için ortadan kaldırılacağına inandığını belitti.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Silva bu sözlerle Onyekuru'yu önümüzdeki sezon Everton kadrosunda kullanmayı planladıklarının da sinyallerini vermiş oldu.

Galatasaray'ın 'u 5-0'lık farklı skorla mağlup ettiği mücadelede iki gol kaydeden Onyekuru, sosyal medyada Everton taraftarlarının övgülerine maruz kalmıştı.

Sezon sonunda Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sona erecek Onyekuru yüksek ihtimalle Everton'da forma giyecek fakat çalışma izni konusunda tekrar sorun çıkması halinde İngiliz ekibinin Onyekuru'yu onu isteyen PSG, Sevilla, Anderlecht ve Monaco gibi ekiplerden birine kiralaması da ihtimaller arasında.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Öte yandan, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton, artan transfer talepleri sonrasında Onyekuru'nun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Everton'ın artık Onyekuru'yu kiralamayı düşünmediği ve pazarlıkları bonservis bedeli üzerinden yapacağı da ifade ediliyor.

  1. 14.03.2019
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