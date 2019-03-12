Gençler lider oldu

U21 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Antalya ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Cimbom mücadeleyi Çekdar Orhan'ın 75'te attığı golle 1-0 kazandı. Bir maç eksiği bulunan G.Saray 24 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle puanını 55 yaptı ve liderliğe yükseldi.