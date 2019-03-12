Gençler lider oldu
U21 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Antalya ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
U21 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Antalya ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Cimbom mücadeleyi Çekdar Orhan'ın 75'te attığı golle 1-0 kazandı. Bir maç eksiği bulunan G.Saray 24 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle puanını 55 yaptı ve liderliğe yükseldi.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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