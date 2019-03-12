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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Gençler lider oldu

Gençler lider oldu

U21 Ligi 25. hafta maçında , ile 'nde karşı karşıya geldi.

U21 Ligi 25. hafta maçında , ile 'nde karşı karşıya geldi. Cimbom mücadeleyi Çekdar Orhan'ın 75'te attığı golle 1-0 kazandı. Bir maç eksiği bulunan G.Saray 24 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle puanını 55 yaptı ve liderliğe yükseldi.

  1. 12.3.2019
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