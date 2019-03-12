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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Divan toplantısı yarın

Divan toplantısı yarın

Galatasaray Spor , yarın saat 13.30'da 'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray Spor , yarın saat 13.30'da 'nda gerçekleştirilecek. Galatasaray Başkanı Osman Cengiz'in de katılacağı toplantı için, Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, üyelere çağrıda bulundu.

  1. 12.3.2019
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