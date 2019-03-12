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12 Haziran 2019, Çarşamba
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: "Şampiyon olacağız"

Yunus Akgün: "Şampiyon olacağız"

'ın genç yeteneği , 'de şampiyonluk mesajı verdi.

'ın genç yeteneği , 'de şampiyonluk mesajı verdi. karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki sağ açık, "Hedefimiz tüm maçları kazanmak. Kazanmak zorundayız çünkü şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gerisinde ne olacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Yunus Akgün, bu sezon ligde 9 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

  1. 12.3.2019
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