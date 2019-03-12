Yunus Akgün: "Şampiyon olacağız"

Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mesajı verdi. Antalyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki sağ açık, "Hedefimiz tüm maçları kazanmak. Kazanmak zorundayız çünkü şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gerisinde ne olacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Yunus Akgün, bu sezon ligde 9 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.