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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Geçilmez kale

Geçilmez kale Luyindama

karşısında hata yapmayan defansında, futbolcu , rakibin 4 ciddi atağını uzaklaştırdı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.

karşısında hata yapmayan defansında, futbolcu , rakibin 4 ciddi atağını uzaklaştırdı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Luyindama maç sonrası, "Harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı göstermiş olduk. Bizi destekleyen taraftarımıza minettarız" dedi.

  1. 12.3.2019
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