Geçilmez kale Luyindama

Antalyaspor karşısında hata yapmayan Galatasaray defansında, Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, rakibin 4 ciddi atağını uzaklaştırdı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Luyindama maç sonrası, "Harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı göstermiş olduk. Bizi destekleyen taraftarımıza minettarız" dedi.