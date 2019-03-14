Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yabancı kuralı açıklaması geldi.
İşte o sözler;
Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 21:50
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
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Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Toplam 3
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Toplam 3
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TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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