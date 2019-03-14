Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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, 'a hazırlanıyor

Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

, 'in 26'ncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'in 26'ncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

19 Yaş Altı kampında bulunan Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı takım, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 14.03.2019
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