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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Etkisiz samuray

Etkisiz samuray

25 maçın 12’sinde oynadı sadece 2 asist yapabildi.

Geçen sezonki şampiyonlukta önemli payı olan bu sezon beklentilerin altında kaldı. ve maçlarını sakatlığı yüzünden kaçıran Japon oyuncunun, maçında da oynama ihtimali bulunmuyor. Geride kalan 25 maçın sadece 12'sinde forma giyen Yuto Nagatomo sadece 2 asist yaptı. Nagatomo'nun forma giydiği maçlarda orta yapmaktan çok uzun topla çıkması 'i rahatsız eden konular arasında yer aldı.
Sakatlığı bulunan ve Pazar günü de takımdaki yerini alamayacak olan Nagatomo, aday kadrosuna çağrılmadı.
  1. 15.3.2019
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