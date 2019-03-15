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15 Haziran 2019, Cumartesi
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’dan indirim istedi

Milan’dan indirim istedi
Sevılla'nın Andre Silva'nın bonservisi için 'dan indirim istediği ve yanıt beklediği ifade edildi. Eğer İtalyanlar indirime gitmezse, Henry Onyekuru için girişimler başlayacak.
  1. 15.3.2019
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