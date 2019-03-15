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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Çika için son görev

Çika için son görev
Trafıi kazasında yaşama veda eden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı 'ın eşi 58 yaşındaki gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. ve eşi Fulya Terim de Akbağ'ı bu acılı gününde yalnız bırakmadı.
  1. 15.3.2019
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