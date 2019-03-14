Galatasaray Divan Kurulu'nda ibra restleşmesi!

Mali Genel Kurul yaklaşırken dünkü Divan ateşli geçti. Divana başkan Mustafa Cengiz'in sözleri damga vurdu. Cengiz ibra ile ilgili "Adnan Polat dönemindeki olaylardan sonra yargıtayın aldığı karar ile idari ibrasızlık geçersizdir. Mali ibrasızlığı verebiliyorsanız verin" dedi. Cengiz'in bu sözleri camianın bir kesiminde üstü kapalı tehdit olarak karşılık buldu.



FORMUNUZ SIKINTILI



Üye yapılmayan 139 mezun da konuşuldu. Cengiz "Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Bey bana geldi, 'Aralarında Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar var' dedi. Onlara referans olanların haberi yok" dedi. Üye Serdar Eder ise "Sayın başkan sizin üyelik formunuzdaki ikinci imzayı atan kişi, ismi geçen kişi değil. Bizde imzalardan önce referanslar geçerlidir" ifadelerini kullandı.



ESKİ YÖNETİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ:



BURAK ELMAS: Genel Kurulu, ibra oylaması hususunda üzeri kapalı tehdit etmek ve sıkıysa etmeyine getirmek en basit tabiriyle başkan adına çok talihsiz bir açıklama oldu.

S.ARDA ÜÇER: Galatasaray'da tehdit olmaz. Genel kurullar, er meydanı, restleşme, tehdit ile sindirme yeri değildir. Gücünü üyelere değil, Galatasaray düşmanlarına göstersin.



"KÖFTE DEMEDİM"



Başkan Mustafa Cengiz geçmişteki bir sözünün hatırlatılması üzerine de konuştu. Cengiz "Ben kimseye köfte demedim, hurmalar diyecektim ayıp olur diye düşündüm" dedi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan "Galatasaray Başkanı olarak esprilerinizin gideceği yere dikkat etmenizi rica ediyorum" uyarısı geldi.



BORÇ 2.8 MİLYAR TL / KÂR 4 MİLYON TL



Divan'da Galatasaray'ın borcu da açıklandı. Toplam borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, alacakların 1 milar 560 milyon 100 milyon TL olduğu ifade edildi. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon TL olduğu bildirildi. Mustafa Cengiz döneminde kulübün 4 milyon TL kar elde ettiği açıklandı.



VAR OLMA SAVAŞI



Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Divan'da Galatasaray'ın var olma savaşı verdiğini söyledi. Cengiz "Tüm aleyhimize olan tezgahlara rağmen UEFA'dan men cezası almadık. CAS'ta hem usulü verdik hem esası verdik. Galatasaray'ın haklarını uluslararası platformda sonuna kadar savunduk" dedi. Cengiz "Beka savaşı varsa şu anda Galatasaray için var" ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz camianın birlik olması gerektiğini söylerken "Galatasaray ruhunu hiçbir zaman yitirmeyelim" diye konuştu.



"SİZE BEN AKIL VEREYİM"



Eski Başkan Duygun Yarsuvat, Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz'e yüklendi. Yarsuvat "Bana hakaret ettiriyorsunuz, sizi eleştirenleri disipline yolluyorsunuz. Bu kadar kolay mı insanlarla uğraşmak. Kim akıl verdi bilmiyorum ama sayın başkan bu kişilerden akıl almayın. Gelip bana sorarsanız ben size daha iyi yol gösteririm" diye konuştu.



6. YILDIZ TOPUNU MARS'A GÖTÜRELİM



Divan üyesi Ömer İyigör'den ilginç bir öneri geldi. İyigör "6. yıldızı kazandığımız şampiyonluk topunu Mars'a yollamak için şimdiden görüşmeler başlamalı" dedi.