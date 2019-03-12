Son 6 maçta 7 gole katkı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Son 6 maçta 7 gole katkı

Son 6 maçta 7 gole katkı

Son 6 maçta 7 gole katkı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes , dün akşam gol atamadı yine de 1 asist yaparak takımının farklı galibiyetinde pay sahibi oldu.

, bu sezon sezon 'de oynanan son 6 karşılaşmada 7 gole direkt katkıda bulundu. Faslı oyuncu Trabzon (2), ve filelerini havalandırırken; Alanya, Kasımpaşa ve maçlarında da asist yaptı
  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son 6 maçta 7 gole katkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN