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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Rekortmen Feghouli

Rekortmen Feghouli

Galatasaray’da tüm kulvarlarda 8 gole ulaşan Cezayirli oyuncu, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Dün akşam iki de asist yapan Feghouli, 'de forma giydiği son 9 maçta 10 gole (6 gol-4 asist) katkıda bulundu.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı , karşılaşmasında bulduğu golle bu sezon 8. golünü kaydetti. Diagne'nin taşıdığı atakta ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli yıldızın 17. dakikada çektiği şut, savunma oyuncusuna da çarparak ağlarla buluştu. 2013/2014 ve 2017/2018 sezonlarını 7 golle tamamlayan Feghouli, bu sezon ligin bitimine 9 hafta kala kariyer rekorunu kırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Porto, 'de , , , 'nda ise Hatayspor ağlarını sarstı.

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI
Sezona yedek kulübesinde başlayan Feghouli, 12. haftada kaptığı formasını ligde aralıksız 13 haftadır terletiyor. G.Saray formasıyla tüm kulvarlarda 8 gole ulaşan takımının ve son dönemde yükselen isimlerinden biri olan Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılıların skor yükünü de neredeyse tek başına sırtladı. Sofiane Feghouli, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 10 gole (6 gol - 4 asist) direkt olarak katkıda bulundu. Cezayirli oyuncu maç sonunda, "Önemli olan kazanmamızdı. Elbette bu galibiyete attığım golle katkıda bulunmak da çok güzel" ifadelerini kullandı.

  1. 12.3.2019
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