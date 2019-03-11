Galatasaray evinde çok farklı! | Galatasaray 5-0 Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Feghouli, Onyekuru (2), Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne kaydetti.
Galatasaray bu galibiyet ile puanını 49'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puan ile 10. sıraya geriledi.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten Mariano Filho ile Emre Akbaba ve Mbaye Diagne'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges ve Sinan Gümüş müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.
Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.
ANTALYASPOR'DA 2 EKSİK
Antalyaspor'da Nazım Sangare ve Tarık Çamdal müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı.
Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.
- 11.03.2019
- Güncelleme: 11.03.2019 22:22
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baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Galatasaray evinde çok farklı! | Galatasaray 5-0 Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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