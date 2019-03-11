Galatasaray evinde çok farklı! | Galatasaray 5-0 Antalyaspor
11 Mart 2019, Pazartesi
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evinde çok farklı! | Galatasaray 5-0

Galatasaray evinde çok farklı! | Galatasaray 5-0 Antalyaspor

'in 25. haftasında , 'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

'in 25. hafta kapanış maçında , konuk ettiği 'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Feghouli, Onyekuru (2), ve kaydetti.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 49'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puan ile 10. sıraya geriledi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan , ve 'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten ile Emre Akbaba ve Mbaye Diagne'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges ve müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, maça , Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, , Selçuk İnan, Martin Linnes, , , Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

ANTALYASPOR'DA 2 EKSİK

Antalyaspor'da Nazım Sangare ve müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı.

Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

  1. 11.03.2019
  2. Güncelleme: 11.03.2019 22:22
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