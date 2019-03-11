Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler... - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.
11 Mart 2019 Pazartesi 22:13 Güncelleme: 11.03.2019 22:39
Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

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Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında göz doldurdu. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muslera çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla kalitesini gösterdi.

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Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

Özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.

Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı.

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Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...

Uruguaylı file bekçisi bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

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