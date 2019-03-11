Muslera Antalyaspor karşısında harika oynadı! İşte o kareler...
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında göz doldurdu. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muslera çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla kalitesini gösterdi.
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32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı.
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