Galatasaray taktik çalıştı
08 Mart 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Galatasaray taktik çalıştı

, 'in 25. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:41
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