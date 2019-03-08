Galatasaray Mitroglou'yu sevdi!
08 Mart 2019, Cuma
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Mitroglou'yu sevdi!

Galatasaray Mitroglou'yu sevdi!

'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı , profesyonelliği ile ön plana çıktı.

henüz beklenen katkıyı yapamasa da profesyonelliği ile takdir topluyor. Geldiği ilk dönemde, "Diagne'den çok daha büyük bir kariyeri var. Yedek oturursa arıza çıkarır" denilen Yunan golcünün bu durumu hiç sorun etmediği bildirildi. Taktik idmanlarda bile sakin kalan ve kendisine top gelmesini bekleyen Mitro'nun takıma adapte olduğu belirtiliyor.

11'E MONTE EDİLECEK

'in, pazartesi günkü Antalya maçında kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli hoca, formsuz olan Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'yı, beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun yerine ise Diagne'yi oynatacak.

DÜDÜK KARDEŞLER'İN

Cimbom'un pazartesi oynayacağı Antalya maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler daha önce sarı-kırmızılıların 1 maçını yönetmişti. , 30 Kasım 2016'da Türkiye Kupası'ndaki Elazığ maçında Kardeşler yönetiminde 1-1'lik beraberlik almıştı.

  1. 8.3.2019
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