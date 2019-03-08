Galatasaray Mitroglou'yu sevdi!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, profesyonelliği ile ön plana çıktı.
Kostas Mitroglou henüz beklenen katkıyı yapamasa da profesyonelliği ile takdir topluyor. Geldiği ilk dönemde, "Diagne'den çok daha büyük bir kariyeri var. Yedek oturursa arıza çıkarır" denilen Yunan golcünün bu durumu hiç sorun etmediği bildirildi. Taktik idmanlarda bile sakin kalan ve kendisine top gelmesini bekleyen Mitro'nun takıma adapte olduğu belirtiliyor.
11'E MONTE EDİLECEK
Fatih Terim'in, pazartesi günkü Antalya maçında kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli hoca, formsuz olan Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'yı, beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun yerine ise Diagne'yi oynatacak.
DÜDÜK KARDEŞLER'İN
Cimbom'un pazartesi oynayacağı Antalya maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler daha önce sarı-kırmızılıların 1 maçını yönetmişti. Galatasaray, 30 Kasım 2016'da Türkiye Kupası'ndaki Elazığ maçında Kardeşler yönetiminde 1-1'lik beraberlik almıştı.
- 8.3.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Galatasaray Mitroglou'yu sevdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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