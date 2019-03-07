Yuto Nagatomo yok

Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta Antalyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Nagatomo'nun Bursaspor maçına yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor. Sarı-kırmızılılarda Nagatomo dışında ciddi problemi olan futbolcu bulunmuyor.