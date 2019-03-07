Yuto Nagatomo yok – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Yuto yok

Yuto Nagatomo yok

Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. 'nun maçına yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor. Sarı-kırmızılılarda Nagatomo dışında ciddi problemi olan futbolcu bulunmuyor.

  1. 7.3.2019
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