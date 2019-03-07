Yuto Nagatomo yok
Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta Antalyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.
Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta Antalyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Nagatomo'nun Bursaspor maçına yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor. Sarı-kırmızılılarda Nagatomo dışında ciddi problemi olan futbolcu bulunmuyor.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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