Sadece Ndiaye
Fenerbahçe'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic'te iç piyasa listesinde yer alıyor.
Fenerbahçe'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic'te iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda Süper Lig'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Sadece Stoke City'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan bu arada...
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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