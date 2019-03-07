Sadece Ndiaye – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Sadece Ndiaye

Sadece Ndiaye

'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve 'a gelen Bolic ve Balic'te iç piyasa listesinde yer alıyor.

'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve 'a gelen Bolic ve Balic'te iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda 'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Sadece 'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan bu arada...

  1. 7.3.2019
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