Sadece Ndiaye

Fenerbahçe'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic'te iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda Süper Lig'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Sadece Stoke City'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan bu arada...