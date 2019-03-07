Onyekuru kulübeye
Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor.
Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor. Yerine ise teknik ekip Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Sofiane Feghouli ise formasını bırakmayacak. Haftalardır ilk 11 başlayan Cezayirli oyuncu aynı şekilde devam edecek.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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