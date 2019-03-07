Onyekuru kulübeye

Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor. Yerine ise teknik ekip Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Sofiane Feghouli ise formasını bırakmayacak. Haftalardır ilk 11 başlayan Cezayirli oyuncu aynı şekilde devam edecek.