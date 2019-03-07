Onyekuru kulübeye – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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kulübeye

Onyekuru kulübeye

Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan 'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor.

Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan 'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor. Yerine ise teknik ekip Emre Akbaba'yı hazırlıyor. ise formasını bırakmayacak. Haftalardır ilk 11 başlayan oyuncu aynı şekilde devam edecek.

  1. 7.3.2019
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