Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06.03.2019
- Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi
- Turgay Demir: "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yabancı olur"
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!'
- Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası büyük değişim
- Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."
- Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i
- Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...
- Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!
- Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...
-
Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
-
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.