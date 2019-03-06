Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı

, dayanıklılık çalışması yaptı

Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı

, 'in 25. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 'in 25. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
  1. 06.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray, dayanıklılık çalışması yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN