BB Erzurumspor-Galatasaray maçının VAR'ı Mete Kalkavan
03 Mart 2019, Pazar
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Erzurumspor- maçının VAR hakemi açıklandı

BB Erzurumspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

'in 24. haftasında 'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı oldu.

'in 24. haftasında 'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. 'ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i de Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak ise Arda Kardeşler eşlik edecek.

  1. 03.03.2019
  2. Güncelleme: 03.03.2019 14:52
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