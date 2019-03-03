BB Erzurumspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i de Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak ise Arda Kardeşler eşlik edecek.
- 03.03.2019
- Güncelleme: 03.03.2019 14:52
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
BB Erzurumspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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