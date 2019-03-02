Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama
02 Mart 2019, Cumartesi
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'a Erzurum'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama

'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen kafilesi coşkuyla karşılandı.

takımı, İstanbul'dan özel uçak ile Erzurum Havalimanı'na geldi.

Futbolcuların yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı , kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör 'in yer aldığı kafile havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarca çiçekle karşılandı.

Havalimanında meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cengiz, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar havalimanında , Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, , , Luyindama ve Younes Belhanda'nın aralarında olduğu futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün güzergahında meşaleler yakarak yolu kesen taraftarlar, Terim ve futbolcular lehine tezahüratlarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra meşaleli taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.

Erzurumspor ile Galatasaray arasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

  1. 02.03.2019
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