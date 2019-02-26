Luyindama ve Marcao'dan rekor
26 Şubat 2019, Salı
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ve 'dan rekor

Luyindama ve Marcao'dan rekor

ve ikilisi başarılı futbollarına Akhisar maçını da ekledi.

, belki Mitroglou'nun attığı golle kazandı ama defansın o dakikaya kadar yaptığı mücadelenin de 3 puanda rolü vardı. Yeşil-beyazlı ekibin ileri uç elemanlarına göz açtırmayan ve , ayrıca 29 hava topu mücadelesinin 28'ini kazanarak sezon rekoru kırdı.

İŞTE O ŞARKI

Akhisar maçındaki golde çalan 'Trelokomeio' isimli parçayı Kostas'ın seçtiği öğrenildi. Türkçesi 'Tımarhane' olan şarkıyı 'ın ünlü ismi Panos Kiamos seslendirmişti.

  1. 26.2.2019
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