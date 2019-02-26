Marcao ve Luyindama ikilisi başarılı futbollarına Akhisar maçını da ekledi.
Galatasaray, belki Mitroglou'nun attığı golle kazandı ama defansın o dakikaya kadar yaptığı mücadelenin de 3 puanda rolü vardı. Yeşil-beyazlı ekibin ileri uç elemanlarına göz açtırmayan Marcao ve Luyindama, ayrıca 29 hava topu mücadelesinin 28'ini kazanarak sezon rekoru kırdı.
İŞTE O ŞARKI
Akhisar maçındaki golde çalan 'Trelokomeio' isimli parçayı Kostas'ın seçtiği öğrenildi. Türkçesi 'Tımarhane' olan şarkıyı Yunanistan'ın ünlü ismi Panos Kiamos seslendirmişti.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Luyindama ve Marcao'dan rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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