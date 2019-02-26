Luyindama ve Marcao'dan rekor

Galatasaray, belki Mitroglou'nun attığı golle kazandı ama defansın o dakikaya kadar yaptığı mücadelenin de 3 puanda rolü vardı. Yeşil-beyazlı ekibin ileri uç elemanlarına göz açtırmayan Marcao ve Luyindama, ayrıca 29 hava topu mücadelesinin 28'ini kazanarak sezon rekoru kırdı.

İŞTE O ŞARKI



Akhisar maçındaki golde çalan 'Trelokomeio' isimli parçayı Kostas'ın seçtiği öğrenildi. Türkçesi 'Tımarhane' olan şarkıyı Yunanistan'ın ünlü ismi Panos Kiamos seslendirmişti.