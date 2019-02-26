Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu 
26 Şubat 2019, Salı
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'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

, çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.

'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla 'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira, , , , Batuhan Şen, İsmail Çipe, , Badou Ndiaye, , Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, , Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

  1. 26.02.2019
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