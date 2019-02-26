Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla Hatay'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.
- 26.02.2019
- Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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Galatasaray çift forvete dönüyor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan geldi.Yakında görün...
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Luyindama ve Marcao'dan rekor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan GS'ya geldi.Yakında kondisyonu düzelince görün...
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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