Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Yarın Hatay'da 17 derece sıcaklıkta kupa maçına çıkacak olan Galatasaray takımı, hafta sonu Erzurum'da karşılaşmanın oynanacağı saatte beklenen -12 derecelik soğuk üzerine TFF ve yayıncı kuruluş ile görüştü. Galatasaray, maçın başlama saatinin 17:30 olması için onay aldı.
Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu.
İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi.
Galatasaray, TFF ve yayıncı kuruluş Bein Sports ile görüştü.
Hürriyet'in haberine göre; TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saati olarak 17:30'a alınmasını onayladı.
Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 16:31
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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