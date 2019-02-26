Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi

Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu.

İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi.

Galatasaray, TFF ve yayıncı kuruluş Bein Sports ile görüştü.

Hürriyet'in haberine göre; TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saati olarak 17:30'a alınmasını onayladı.

Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.