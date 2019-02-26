Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
26 Şubat 2019, Salı
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'ın Erzurumspor talebi kabul edildi

Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi

Yarın 'da 17 derece sıcaklıkta kupa maçına çıkacak olan takımı, hafta sonu 'da karşılaşmanın oynanacağı saatte beklenen -12 derecelik soğuk üzerine ve yayıncı kuruluş ile görüştü. Galatasaray, maçın başlama saatinin 17:30 olması için onay aldı.

Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu.

İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi.

, ve yayıncı kuruluş Bein Sports ile görüştü.

Hürriyet'in haberine göre; TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saati olarak 17:30'a alınmasını onayladı.

Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 16:31
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