Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
28 Şubat 2019, Perşembe
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Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra pas çalışması ve taktik ağırlıklı yarı sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan Pierre Kanstrup, takımdan ayrı çalıştı.

, hazırlıklarına yarın akşam aynı sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 28.02.2019
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