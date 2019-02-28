Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Karşılaşmanın oynanacağı Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmanda mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra pas çalışması ve taktik ağırlıklı yarı sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan Pierre Kanstrup, takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın akşam aynı sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.