UEFA Quaresma'ya 3 maç ceza verdi – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Quaresma'ya 3 maç ceza verdi

UEFA Quaresma'ya 3 maç ceza verdi

, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören 'ın Portekizli yıldızı 'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

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  1. 28.02.2019
  2. Güncelleme: 28.02.2019 20:55
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