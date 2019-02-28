UEFA Quaresma'ya 3 maç ceza verdi
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 20:55
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
-
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
UEFA Quaresma'ya 3 maç ceza verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.