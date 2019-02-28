Antalyaspor MKE Ankaragücü maçına hazır
28 Şubat 2019, Perşembe
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maçına hazır

Antalyaspor MKE Ankaragücü maçına hazır

, 'in 24. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, , Nazım Sangare, Cissokho, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, , Charles, Hakan Özmert, Chico, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Drole, Amilton, Fredy, , Doukara.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak -MKE Ankaragücü karşılaşmasını, hakem Koray Gençerler yönetecek.

  1. 28.02.2019
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