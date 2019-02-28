Antalyaspor MKE Ankaragücü maçına hazır
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Salih Dursun, Nazım Sangare, Cissokho, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Charles, Hakan Özmert, Chico, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt Erdinç, Doukara.
Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, hakem Koray Gençerler yönetecek.
- 28.02.2019
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