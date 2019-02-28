Fenerbahçe Beko 84-63 Anadolu Efes – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Beko 84-63

Fenerbahçe Beko 84-63 Anadolu Efes

Euroleague'de Beko, sahasında ağırladığı 'i 84-66 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım normal sezonda 24 maçının 21'ini kazandı.

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  1. 28.02.2019
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