Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
28 Şubat 2019, Perşembe
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Ç. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’de oynayacağı maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
, maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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  1. 28.02.2019
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