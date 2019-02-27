Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
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'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başlayıp, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 14:37
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