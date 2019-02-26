Galatasaray Avrupa'da mağlup
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Kuzbass'a 3-1 yenildi.
- 26.02.2019
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Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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