Galatasaray Avrupa'da mağlup
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Avrupa'da mağlup

Avrupa'da mağlup

Galatasaray Avrupa'da mağlup

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Kuzbass'a yenildi.

Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 22-25, 25-22, 25-18 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 5 Mart Salı günü 'da oynanacak ve finale çıkan takım belli olacak.

  1. 26.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Avrupa'da mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN