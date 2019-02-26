Galatasaray için şampiyonluk oranı değişmedi
26 Şubat 2019, Salı
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için şampiyonluk oranı değişmedi

Galatasaray için şampiyonluk oranı değişmedi

Ligde 24. Haftaya gelinirken İddaa, şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi.

6 puanla farkla liderliğini sürdüren 'in oranı 1.35'ten 1.30'a düştü. İkinci sırada bulunan 'ın oranı yine 2.90 olarak belirlendi.

Üçüncü sırada yer alan 'ın oranı 11.00'e yükseldi ve 'ye şampiyonluk oranı verilmedi.

YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYACAK

Galatasaray'ı 15 gün içinde zor günler bekliyor. Lizbon'dan 5.5 saatlik uçuşla İstanbul'a gelen sarı- kırmızılılar şimdi de 100 rakımlı Hatay'a gidecek. Çarşamba günü Hatayspor maçından sonra ise Galatasaray'ı Erzurum'un tepeleri bekliyor. 1853 rakıma çıkacak Galatasaray ardından deniz seviyesine dönüp adapte olmaya çalışacak.

SAĞ BEK SIKINTISI

Galatasaray'da Erzurum maçı öncesi sağbek sorunu yaşanıyor. Mariano cezası nedeniyle forma giymeyecek, Linnes'in ise sakatlığı sürüyor. Pazar akşamı oynanacak olan maçta Terim ya üçlü savunmaya dönecek ya da Semih'e sağda görev verecek.

EMRE AKBABA HAZIR DEĞİL

Sakatlığı geçen Emre Akbaba, Akhisar maçında ilk 11'de forma giydi ancak bekleneni veremedi. 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, 26 kez topla buluştu. 15 pas verdi, yüzde 80 isabet yakaladı. Milli orta saha, girdiği 5 ikili mücadelenin de yalnızca 1'ini kazanabildi.

45 dakikada 9 top kaybı yapan Emre Akbaba'nın henüz hazır olmadığı gözlendi. 26 yaşındaki futbolcu, Akhisar maçının ikinci yarısında yerini 'a bıraktı.

  1. 26.2.2019
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