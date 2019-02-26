Galatasaray için şampiyonluk oranı değişmedi

6 puanla farkla liderliğini sürdüren Başakşehir'in oranı 1.35'ten 1.30'a düştü. İkinci sırada bulunan Galatasaray'ın oranı yine 2.90 olarak belirlendi.



Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın oranı 11.00'e yükseldi ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmedi.

YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYACAK



Galatasaray'ı 15 gün içinde zor günler bekliyor. Lizbon'dan 5.5 saatlik uçuşla İstanbul'a gelen sarı- kırmızılılar şimdi de 100 rakımlı Hatay'a gidecek. Çarşamba günü Hatayspor maçından sonra ise Galatasaray'ı Erzurum'un tepeleri bekliyor. 1853 rakıma çıkacak Galatasaray ardından deniz seviyesine dönüp adapte olmaya çalışacak.



SAĞ BEK SIKINTISI



Galatasaray'da Erzurum maçı öncesi sağbek sorunu yaşanıyor. Mariano cezası nedeniyle forma giymeyecek, Linnes'in ise sakatlığı sürüyor. Pazar akşamı oynanacak olan maçta Terim ya üçlü savunmaya dönecek ya da Semih'e sağda görev verecek.



EMRE AKBABA HAZIR DEĞİL



Sakatlığı geçen Emre Akbaba, Akhisar maçında ilk 11'de forma giydi ancak bekleneni veremedi. 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, 26 kez topla buluştu. 15 pas verdi, yüzde 80 isabet yakaladı. Milli orta saha, girdiği 5 ikili mücadelenin de yalnızca 1'ini kazanabildi.



45 dakikada 9 top kaybı yapan Emre Akbaba'nın henüz hazır olmadığı gözlendi. 26 yaşındaki futbolcu, Akhisar maçının ikinci yarısında yerini Selçuk İnan'a bıraktı.