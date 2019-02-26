Galatasaray için şampiyonluk oranı değişmedi
Ligde 24. Haftaya gelinirken İddaa, şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi.
6 puanla farkla liderliğini sürdüren Başakşehir'in oranı 1.35'ten 1.30'a düştü. İkinci sırada bulunan Galatasaray'ın oranı yine 2.90 olarak belirlendi.
Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın oranı 11.00'e yükseldi ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmedi.
YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYACAK
Galatasaray'ı 15 gün içinde zor günler bekliyor. Lizbon'dan 5.5 saatlik uçuşla İstanbul'a gelen sarı- kırmızılılar şimdi de 100 rakımlı Hatay'a gidecek. Çarşamba günü Hatayspor maçından sonra ise Galatasaray'ı Erzurum'un tepeleri bekliyor. 1853 rakıma çıkacak Galatasaray ardından deniz seviyesine dönüp adapte olmaya çalışacak.
SAĞ BEK SIKINTISI
Galatasaray'da Erzurum maçı öncesi sağbek sorunu yaşanıyor. Mariano cezası nedeniyle forma giymeyecek, Linnes'in ise sakatlığı sürüyor. Pazar akşamı oynanacak olan maçta Terim ya üçlü savunmaya dönecek ya da Semih'e sağda görev verecek.
EMRE AKBABA HAZIR DEĞİL
Sakatlığı geçen Emre Akbaba, Akhisar maçında ilk 11'de forma giydi ancak bekleneni veremedi. 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, 26 kez topla buluştu. 15 pas verdi, yüzde 80 isabet yakaladı. Milli orta saha, girdiği 5 ikili mücadelenin de yalnızca 1'ini kazanabildi.
45 dakikada 9 top kaybı yapan Emre Akbaba'nın henüz hazır olmadığı gözlendi. 26 yaşındaki futbolcu, Akhisar maçının ikinci yarısında yerini Selçuk İnan'a bıraktı.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray için şampiyonluk oranı değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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