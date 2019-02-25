Galatasaray için sirtaki zamanı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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için sirtaki zamanı

Galatasaray için sirtaki zamanı

Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında zorlanan sarı-kırmızılılar, Yunan yıldızın uzatmalarda attığı golle 3 puana ulaştı; ’i takibini sürdürdü.

Avrupa Ligi'ne veda eden ligde Akhisarspor'u yenerek hem moral buldu hem de şampiyonluk iddiasını sürdürdü: 1-0. Karşılaşma boyunca Akhisarspor defansını geçmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Kostas Mitroglou kaydetti. Cimbom, özellikle maçın son 20 dakikasında rakibi üzerinde büyük bir baskı kurdu. Ancak iki kez direğe takılmaktan kurtulamadı. Önce Onyekuru'nun şutu kaleci Lukac'tan sekip sağ çatala çarptı.

LUKAC'I AFFETMEDİ

Ardından da Sofiani Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şut üst direkte patladı. Umutların tükendiği anda sahneye çıkan isim Kostos Mitroglou'ydu. Yunan forvet, maçın başlarında çok net bir gol kaçırsa da maçın son dakikasında, Donk'un da araya girmesiyle kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendirdi ve topu boş kaleye gönderdi. Stat şenlik alanına dönerken Galatasaray bu sonuçla ile 6 puanlık farkı korumuş oldu. Cimbom, gelecek hafta 'a konuk olacak.

EMRE AKBABA İLE 45 DAKİKA

Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle 149 gün formasından ayrı kalan genç yıldız, dün akşam sahadaydı. Benfica maçının kadrosunda yer alan 'un yerine forma giyen Emre etkili olamayınca ikinci yarıda yerini 'a bıraktı.

38 ORTA, 21 ŞUT 2 DİREK, 1 GOL

'in 23. haftasını Akhisarspor galibiyetiyle kapatmayı başaran Galatasaray, 1-0 kazandığı maçta istatistiklerde fark yarattı. Rakip sahaya 38 orta yapan sarı-kırmızılılar, 21 şut denemesinde bulunurken, 15 korner kullandı. 2 şutu da direkte patlayan Aslan, son dakika golüyle zafere uzandı.

GALATASARAY EVİNDE BAŞKA

Galatasaray, Akhisarspor karşısında Stadı'nda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 30 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, dün akşam sahasında 26. galibiyete imza attı. Cimbom bu maçlarda 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 12'sinden Cimbom galibiyetle ayrıldı. Akhisar'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

AKHİSAR'DA YEDİ EKSİK

Akhisarspor'da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle dün akşamki maçta kadroda bulunmadı. Sakatlıkları olan , Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.

RAKİBİNİ EZDİ

Uzatma bölümlerinde bulduğu golle Akhisarspor'u yenmeyi başaran ve yoluna devam eden Galatasaray, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı. 90 dakika boyunca üstünlüğü bırakmayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'a karşı yüzde 78'e yüzde 28 topla oynama başarısı gösterdi.

  1. 25.2.2019
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