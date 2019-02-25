Galatasaray için sirtaki zamanı
Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında zorlanan sarı-kırmızılılar, Yunan yıldızın uzatmalarda attığı golle 3 puana ulaştı; Başakşehir’i takibini sürdürdü.
Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray ligde Akhisarspor'u yenerek hem moral buldu hem de şampiyonluk iddiasını sürdürdü: 1-0. Karşılaşma boyunca Akhisarspor defansını geçmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Kostas Mitroglou kaydetti. Cimbom, özellikle maçın son 20 dakikasında rakibi üzerinde büyük bir baskı kurdu. Ancak iki kez direğe takılmaktan kurtulamadı. Önce Onyekuru'nun şutu kaleci Lukac'tan sekip sağ çatala çarptı.
LUKAC'I AFFETMEDİ
Ardından da Sofiani Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şut üst direkte patladı. Umutların tükendiği anda sahneye çıkan isim Kostos Mitroglou'ydu. Yunan forvet, maçın başlarında çok net bir gol kaçırsa da maçın son dakikasında, Donk'un da araya girmesiyle kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendirdi ve topu boş kaleye gönderdi. Stat şenlik alanına dönerken Galatasaray bu sonuçla Başakşehir ile 6 puanlık farkı korumuş oldu. Cimbom, gelecek hafta Erzurum'a konuk olacak.
EMRE AKBABA İLE 45 DAKİKA
Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle 149 gün formasından ayrı kalan genç yıldız, dün akşam sahadaydı. Benfica maçının kadrosunda yer alan Ryan Donk'un yerine forma giyen Emre etkili olamayınca ikinci yarıda yerini Selçuk İnan'a bıraktı.
38 ORTA, 21 ŞUT 2 DİREK, 1 GOL
Süper Lig'in 23. haftasını Akhisarspor galibiyetiyle kapatmayı başaran Galatasaray, 1-0 kazandığı maçta istatistiklerde fark yarattı. Rakip sahaya 38 orta yapan sarı-kırmızılılar, 21 şut denemesinde bulunurken, 15 korner kullandı. 2 şutu da direkte patlayan Aslan, son dakika golüyle zafere uzandı.
GALATASARAY EVİNDE BAŞKA
Galatasaray, Akhisarspor karşısında Türk Telekom Stadı'nda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 30 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, dün akşam sahasında 26. galibiyete imza attı. Cimbom bu maçlarda 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 12'sinden Cimbom galibiyetle ayrıldı. Akhisar'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.
AKHİSAR'DA YEDİ EKSİK
Akhisarspor'da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle dün akşamki maçta kadroda bulunmadı. Sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.
RAKİBİNİ EZDİ
Uzatma bölümlerinde bulduğu golle Akhisarspor'u yenmeyi başaran ve yoluna devam eden Galatasaray, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı. 90 dakika boyunca üstünlüğü bırakmayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'a karşı yüzde 78'e yüzde 28 topla oynama başarısı gösterdi.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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