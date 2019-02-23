Galatasaray evinde güldü
23 Şubat 2019, Cumartesi
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evinde güldü

Galatasaray evinde güldü

'nin 20. haftasında HDI , sahasında 'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

HDI : , Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)

: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21

Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)

  1. 23.02.2019
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