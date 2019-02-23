Galatasaray evinde güldü
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21
Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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