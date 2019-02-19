Galatasaray'da Belhanda şov sürüyor!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda 3 maçta 3 gol atıp, 2 asist de yaptı.
Feghouli kadar Younes Belhanda da Kasımpaşa maçının yıldızları arasında idi. 1 gol, 1 asist ile oynayan Faslı futbolcu, son 3 maçta skora 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayarak alkışı hak etti. Ayrıca Alanyaspor maçında 88, Trabzonspor maçında ise 99 kez topla buluşarak üst üste iki haftada kendi sezon rekorunu kıran Belhanda, 72. dakikada oyundan alınana kadar 54 kez topla buluştu.
YENİ SÜRPRİZLER YOLDA
Kasımpaşa maçındaki futbol, Benfica karşılaşması öncesi Fatih Terim'in kafasını karıştırdı. Ndiaye'nin yerine oynayan Selçuk, Fernando'nun yerine forma giyen Donk ve Linnes'in yetersiz performansı tecrübeli teknik adamı farklı kararlar almaya itecek gibi görünüyor. Terim'in Portekiz'de yine sürprizler yapabileceği belirtiliyor.
UMUDA YOLCULUK
Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Benfica ile oynayacağı rövanş maçına odaklandı. Dün hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar bugün yapacağı idmanın ardından saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket edecek. Turu isteyen Cimbom, hazırlıklarını Portekiz'de sürdürecek.
SAKATLARDA SON DURUM
Yüksek ateş şikâyeti nedeni ile Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo dün dinlendirildi. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes'in durumunun ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.
PORTEKİZ BASINI UYARIDA BULUNDU
Portekiz basını da Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetine geniş yer ayırdı. Record Gazetesi, sarı kırmızılıların Benfica ile rövanş maçı öncesinde rahat bir galibiyet alarak moral kazandığını yazdı. Galatasaray'ın Perşembe günü tura asılacağını ifade ettiler.
KASIMPAŞA MAÇINDAN ARTA KALAN RAKAMLAR
* Galatasaray, Süper Lig deplasmanlarında 73 kez en az dört gollü galibiyet aldı. Bu galibiyetlerin 18'inde yani yüzde 24,7'sinde takımın başında Fatih Terim vardı.
* Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında 597 kezle bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı lig maçını oynadı.
* 666 denemenin sadece 70'inde başarısız bir Galatasaray vardı sahada...
* Sarı-kırmızılı oyuncular maçta 839 kez topla buluştu.
SALVIO 4 HAFTA YOK
İstanbul'da oynanan maçın 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Eduardo Salvio'dan Benfica'ya kötü haber geldi. Sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan Arjantinlinin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salvio, Galatasaray karşısında ilk golü atmıştı.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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