Galatasaray'da Belhanda şov sürüyor!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da şov sürüyor!

Galatasaray'da Belhanda şov sürüyor!

'ın Faslı yıldızı 3 maçta 3 gol atıp, 2 asist de yaptı.

Feghouli kadar Younes da maçının yıldızları arasında idi. 1 gol, 1 asist ile oynayan Faslı futbolcu, son 3 maçta skora 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayarak alkışı hak etti. Ayrıca Alanyaspor maçında 88, maçında ise 99 kez topla buluşarak üst üste iki haftada kendi sezon rekorunu kıran Belhanda, 72. dakikada oyundan alınana kadar 54 kez topla buluştu.

YENİ SÜRPRİZLER YOLDA

Kasımpaşa maçındaki futbol, karşılaşması öncesi 'in kafasını karıştırdı. Ndiaye'nin yerine oynayan Selçuk, 'nun yerine forma giyen Donk ve Linnes'in yetersiz performansı tecrübeli teknik adamı farklı kararlar almaya itecek gibi görünüyor. Terim'in Portekiz'de yine sürprizler yapabileceği belirtiliyor.

UMUDA YOLCULUK

Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan , Benfica ile oynayacağı rövanş maçına odaklandı. Dün hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar bugün yapacağı idmanın ardından saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket edecek. Turu isteyen Cimbom, hazırlıklarını Portekiz'de sürdürecek.

SAKATLARDA SON DURUM

Yüksek ateş şikâyeti nedeni ile Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo dün dinlendirildi. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes'in durumunun ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.

PORTEKİZ BASINI UYARIDA BULUNDU

Portekiz basını da Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetine geniş yer ayırdı. Record Gazetesi, sarı kırmızılıların Benfica ile rövanş maçı öncesinde rahat bir galibiyet alarak moral kazandığını yazdı. Galatasaray'ın Perşembe günü tura asılacağını ifade ettiler.

KASIMPAŞA MAÇINDAN ARTA KALAN RAKAMLAR

* Galatasaray, deplasmanlarında 73 kez en az dört gollü galibiyet aldı. Bu galibiyetlerin 18'inde yani yüzde 24,7'sinde takımın başında Fatih Terim vardı.
* Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında 597 kezle bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı lig maçını oynadı.
* 666 denemenin sadece 70'inde başarısız bir Galatasaray vardı sahada...
* Sarı-kırmızılı oyuncular maçta 839 kez topla buluştu.

SALVIO 4 HAFTA YOK

İstanbul'da oynanan maçın 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Eduardo Salvio'dan Benfica'ya kötü haber geldi. Sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan Arjantinlinin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salvio, Galatasaray karşısında ilk golü atmıştı.

  1. 19.2.2019
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