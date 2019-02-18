Sinan’dan yalanlama – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Sinan’dan yalanlama

Sinan’dan yalanlama

, için menajerine talimat verdiği iddialarını sosyal medyadan yalanladı.

Twitter hesabından paylaşımında bulunan , "Bugün çeşitli medya kuruluşlarında ismim kullanılarak paylaşılan ifadeler şahsıma ait değildir. Herhangi bir kişi veya kuruluşa açıklamam olmamıştır" ifadesini kullandı.
  1. 18.2.2019
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